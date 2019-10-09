14:00
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:14, 8 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Выпуск новостей за 12:00: Самоубийство полицейского в Ровно. Бабье лето в Украине

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 октября по состоянию на 12:00 – в Ровно 34-летний полицейский застрелился во время ночного дежурства. Погибший 13 лет проработал в правоохранительных органах. У него осталась жена и двое маленьких детей. Бабье лето начнется в конце этой недели, температура поднимется до +22 градусов. Синоптики прогнозируют, что теплая погода продержится почти две недели.

      Также в выпуске:

      Американца, который воевал в АТО, подозревают в двойном убийстве на родине, в США ему грозит смертная казнь.

      Ситуация на фронте: один боец ранен, его ночью вертолетом доставили в госпиталь.

      Администрация Трампа отказалась сотрудничать по делу об импичменте с Конгрессом.

      blog_ava
      Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      сегодня
      3704
      Теги: Ровно Погода Самоубийство Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      20 лет матча Россия – Украина: день, когда Шевченко заставил замолчать "Лужники"
      сегодня , 13:30 20 лет матча Россия – Украина: день, когда Шевченко заставил замолчать "Лужники"
      Вісент Луїс 62
      Викрадений будинок та шокуючі суми: які наслідки для суддів-хабарників
      сегодня , 13:00 Викрадений будинок та шокуючі суми: які наслідки для суддів-хабарників
      Роман Маселко 97
      МВФ или Коломойский: что выберет новая власть
      сегодня , 12:12 МВФ или Коломойский: что выберет новая власть
      Сергій Фурса 179
      Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      сегодня , 08:40 Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      Борис Немировський 746
      Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      сегодня , 08:19 Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      3704
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук