Выпуск новостей за 12:00: Самоубийство полицейского в Ровно. Бабье лето в Украине
В выпуске новостей за 9 октября по состоянию на 12:00 – в Ровно 34-летний полицейский застрелился во время ночного дежурства. Погибший 13 лет проработал в правоохранительных органах. У него осталась жена и двое маленьких детей. Бабье лето начнется в конце этой недели, температура поднимется до +22 градусов. Синоптики прогнозируют, что теплая погода продержится почти две недели.
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