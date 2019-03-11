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      Выпуск новостей за 12:00: Штормовое предупреждение на Львовщине. Переход в ПЦУ

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 12:00 – Украина вторые сутки страдает от урагана. Больше всего непогода беспокоит западные регионы, в частности на Львовщине уже объявили штормовое предупреждение. Община родного села митрополита Епифания наконец тоже перешла в Православную церковь Украины. За такое решение вчера проголосовало большинство жителей села Старая Жадова, что на Буковине.

      Также в выпуске:

      Что думают нардепы о столкновениях полиции и националистов в Черкассах.

      В российском Владивостоке КамАЗ с зенитно-ракетным комплексом попал в ДТП.

      Школьница, которая привела к ДТП в Тернополе, не пострадала: в полиции опровергли информацию о том, что девочка – в коме.

      Глава организации "Нацкорпуса" в Черкассах попал в базу "Миротворца".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Львова Православная церковь Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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