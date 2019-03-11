Выпуск новостей за 12:00: Штормовое предупреждение на Львовщине. Переход в ПЦУ
В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 12:00 – Украина вторые сутки страдает от урагана. Больше всего непогода беспокоит западные регионы, в частности на Львовщине уже объявили штормовое предупреждение. Община родного села митрополита Епифания наконец тоже перешла в Православную церковь Украины. За такое решение вчера проголосовало большинство жителей села Старая Жадова, что на Буковине.
Также в выпуске:
Что думают нардепы о столкновениях полиции и националистов в Черкассах.
В российском Владивостоке КамАЗ с зенитно-ракетным комплексом попал в ДТП.
Школьница, которая привела к ДТП в Тернополе, не пострадала: в полиции опровергли информацию о том, что девочка – в коме.
Глава организации "Нацкорпуса" в Черкассах попал в базу "Миротворца".
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии