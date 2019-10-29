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      Выпуск новостей за 12:00: Штрафы за прогулы депутатов. Обыски в имении Дубневича

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 12:00 – отныне народных депутатов будут наказывать штрафами за прогулы. Соответствующий закон опубликовали в "Голосе Украины". Он вступает в силу 1 ноября. Во Львове в имении экс-нардепа Богдана Дубневича проводят обыски. Информацию подтвердил один из сотрудников НАБУ, который работает на месте.

      Также в выпуске:

      Представители Демократической партии США требуют сделать расследование в отношении импичмента Дональда Трампа публичным.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Дубневич Богдан Васильевич Верховная Рада Выпуск новостей
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