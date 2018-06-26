Выпуск новостей за 12:00: Ситуация на фронте. Мера пресечения напавшим на ромов

В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 12:00 – пророссийские боевики 24 раза обстреляли украинские позиции, один военный ранен. Правоохранители установили 14 лиц, причастных к нападению на ромское поселение во Львове, сейчас им выбирают меру пресечения.

Также в выпуске: В Днепре умер боец, которого ранил снайпер на Донбассе. Российская омбудсмвумен Москалькова приехала в Киев и планирует посетить в СИЗО крымчанина Максима Одинцова. ДТП в Ровенской области: четверо погибли, девять человек ранены.