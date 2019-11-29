Выпуск новостей за 12:00 Скандал из-за угрозы Зеленскому. Антиправительственные протесты в Ираке

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 12:00 – депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине время приглушить свободу слова из уважения к институту президентства. В Ираке не прекращаются антиправительственные протесты. В результате демонстраций в сутки на юге страны погибли 36 человек, еще четверо получили пули от силовиков в столице Багдаде.

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