Выпуск новостей за 12:00 Скандал из-за угрозы Зеленскому. Антиправительственные протесты в Ираке
В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 12:00 – депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине время приглушить свободу слова из уважения к институту президентства. В Ираке не прекращаются антиправительственные протесты. В результате демонстраций в сутки на юге страны погибли 36 человек, еще четверо получили пули от силовиков в столице Багдаде.
Также в выпуске:
В оккупированном Севастополе российские силовики задержали гражданку РФ, которая якобы работала на украинские спецслужбы.
На Николаевщине совершенствуют свои навыки бойцы 57 отдельной механизированной бригады: в течение нескольких недель ежедневно работают на полигоне.
Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Там поздравил военных с Днем Благодарения и встретился с президентом страны.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в Вене встретился со своим российским коллегой Александром Новаком.