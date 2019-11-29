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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Выпуск новостей за 12:00 Скандал из-за угрозы Зеленскому. Антиправительственные протесты в Ираке

      Выпуск новостей 85 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 12:00 – депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине время приглушить свободу слова из уважения к институту президентства. В Ираке не прекращаются антиправительственные протесты. В результате демонстраций в сутки на юге страны погибли 36 человек, еще четверо получили пули от силовиков в столице Багдаде.

      Также в выпуске:

      В оккупированном Севастополе российские силовики задержали гражданку РФ, которая якобы работала на украинские спецслужбы.

      На Николаевщине совершенствуют свои навыки бойцы 57 отдельной механизированной бригады: в течение нескольких недель ежедневно работают на полигоне.

      Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Там поздравил военных с Днем Благодарения и встретился с президентом страны.

      Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в Вене встретился со своим российским коллегой Александром Новаком.

      Откуда берутся вши и как с ними бороться
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      Теги: Новости Украины Протесты Ирак Скандал Слуга народа Выпуск новостей
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