Выпуск новостей за 12:00: Скандальное назначение в Днепре. Вредные выбросы на Черкащине
В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 12:00 – в Днепре главный сепаратист и идеолог "русского мира" Виктор Марченко стал председателем Окружной избирательной комиссии. В ЦИК отметили, вероятно, уже сегодня вечером Марченко снимут с должности. На Черкащине в Смеле люди задыхаются от выбросов вредного ТЭЦ. Все потому, что она уже семь лет не устанавливает очищающее оборудование.
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Источник: 24 канал
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