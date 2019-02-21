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      Выпуск новостей за 12:00: Скандальное назначение в Днепре. Вредные выбросы на Черкащине

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 12:00 – в Днепре главный сепаратист и идеолог "русского мира" Виктор Марченко стал председателем Окружной избирательной комиссии. В ЦИК отметили, вероятно, уже сегодня вечером Марченко снимут с должности. На Черкащине в Смеле люди задыхаются от выбросов вредного ТЭЦ. Все потому, что она уже семь лет не устанавливает очищающее оборудование.

      Также в выпуске:

      В Вене расследуют отмывание сотен миллионов долларов через оффшоры из украинских банков-банкротов.

      Петр Порошенко на заседании Генассамблеи ООН заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны на Донбассе и стремится создать вторую версию Советского Союза.

      В результате масштабного пожара в Бангладеше погибли по меньшей мере 80 человек.

      blog_ava
      Ситуация на Донбассе: украинские войска и пророссийские боевики понесли потери
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      Теги: Выпуск новостей Новости Черкасс Экология Скандал Новости Днепра ЦИК
      Источник: 24 канал
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