Выпуск новостей за 12:00: Смерть ребенка от кори на Винничине. Нападение на полицейского
В выпуске новостей за 16 января состоянию на 12:00 – на Винничине умер из-за осложнений от кори восьмимесячный младенец. Ребенок не был привит, ведь их проводят после года. В больницу его привезли без сознания, врачи не могли ничего поделать. В Харькове двое неизвестных напали на офицера полиции, в городе и области действует план перехвата. Правоохранители утверждают, что им известно имя заказчика
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