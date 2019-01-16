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      Выпуск новостей за 12:00: Смерть ребенка от кори на Винничине. Нападение на полицейского

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 января состоянию на 12:00 – на Винничине умер из-за осложнений от кори восьмимесячный младенец. Ребенок не был привит, ведь их проводят после года. В больницу его привезли без сознания, врачи не могли ничего поделать. В Харькове двое неизвестных напали на офицера полиции, в городе и области действует план перехвата. Правоохранители утверждают, что им известно имя заказчика

      Также в выпуске:

      На фронте враг продолжает провоцировать украинские ВСУ, один боец получил ранение, в целом обстреливали позиции ВСУ пять раз.

      Тереза Мэй, британский премьер, будет инициировать голосование за выражение недоверия правительству, ведь парламент не поддержал соглашение относительно Brexit.

      В Кривом Роге обвалилась крыша Дома культуры, пострадал один неизвестный мужчина, цель пребывания которого в здании пока не выяснена.

      В Житомире местные активисты высыпали ведро песка в кабинете заместителя мэра: говорят, улицы от снега и льда никто не убирает.

      Теги: Выпуск новостей Криминальные новости Новости Харькова Винница Корь
      Источник: 24 канал
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