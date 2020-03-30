Выпуск новостей за 12:00: Смерть украинца в Португалии. Экономический прогноз от правительства
В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 12:00 – в Португалии в аэропорту Лиссабона умер украинец. И виноваты в этом вроде бы работники пограничной службы. Правительство ухудшило экономический прогноз на этот год. Все из-за пандемии коронавируса. Поэтому инфляция с пяти с половиной процентов выросла до почти 9-ти, а курс доллара – с 27 до 29,5 гривен.
Также в выпуске:
Скандалом завершился прилет самолета с эвакуированными украинцами из Вьетнама. Те отказались от обсервации и силой вырвались из аэропорта "Борисполь".
Общее количество зараженных COVID-19 в мире превысило 722 тысячи.
Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса планирует запустить миссию для того, чтобы перенаправить астероид в другую сторону от Земли.
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