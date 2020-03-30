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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 12:00: Смерть украинца в Португалии. Экономический прогноз от правительства

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 12:00 – в Португалии в аэропорту Лиссабона умер украинец. И виноваты в этом вроде бы работники пограничной службы. Правительство ухудшило экономический прогноз на этот год. Все из-за пандемии коронавируса. Поэтому инфляция с пяти с половиной процентов выросла до почти 9-ти, а курс доллара – с 27 до 29,5 гривен.

      Также в выпуске:

      Скандалом завершился прилет самолета с эвакуированными украинцами из Вьетнама. Те отказались от обсервации и силой вырвались из аэропорта "Борисполь".

      Общее количество зараженных COVID-19 в мире превысило 722 тысячи.

      Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса планирует запустить миссию для того, чтобы перенаправить астероид в другую сторону от Земли.

      Теги: Португалия Выпуск новостей
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