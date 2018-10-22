Выпуск новостей за 12:00: Смертельная экскурсия. СБУ разоблачила российского агента

В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 12:00 – на Киевщине будут хоронить Александру Мовчан – 13-летнюю школьницу, погибшую в ДТП на Черкащине. В автобус с детьми, возвращавшихся со школьной экскурсии из Умани, врезалась фура. СБУ разоблачила российского агента. Им оказался экс-супруг Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный, который должен был создать политическую партию для РФ в Украине.

Также в выпуске: Российские наемники 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трое наших защитников были ранены. Украинская сборная вернулась в Украину ис третьих юношеских Олимпийских игр и привезла на Родину 23 медали. В Украину идет настоящая холодная дождливая осень, на этой неделе может пойти первый мокрый снег.