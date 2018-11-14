Выпуск новостей за 12:00: Смертельный пожар в Запорожье. Акция протеста возле Кабмина

В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 9:00 – в результате масштабного пожара в Запорожье умерло трое детей, которые отравились угарным газом. Их мать ушла на заработки, оставив детей одних дома с включенным обогревателем. На Черкасщине объявили чрезвычайное положение, из-за отсутствия отопления. Под Кабмином в знак протеста горожане жгли шины и перекрывали въезды в города.

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