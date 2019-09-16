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      БЮДЖЕТ 2020 ЦИК ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ЦИК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 12:00: Согласительный совет депутатов. Последствия Марша равенства в Харькове

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 сентября по состоянию на 12:00 – в Верховной Раде началось заседание согласительного совета. Руководители парламента и депутатских групп и фракций принимают план работы Рады на сессионную неделю. Два уголовных производства и почти 2 десятка задержанных – это последствия первого харьковского прайда за права ЛГБТ-сообщества.

      Также в выпуске:

      Государственный бюджет 2020 станет последним, который примут только на один год. В дальнейшем правительство будет планировать смету страны на 3 года вперед.

      Уже сегодня боевики из гранатометов били у Пищевика и Луганского. Там получил ранения один из наших бойцов.

      ЛГБТ-прайд прошел накануне и в Сербии. По улицам Белграда прошли тысячи участников. В нем приняла участие и премьер страны – Ана Брнабич.

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      Теги: Выпуск новостей Верховная Рада ЛГБТ Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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