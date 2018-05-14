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Выпуск новостей за 12:00: Согласительный совет. Взрывы в Индонезии

Выпуск новостей 38 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 12:00 – народные депутаты после трехнедельного перерыва вернулись к работе и собрали Согласительный совет. Взрывы в церквях в Индонезии: число погибших возросло до 17 человек.

Также в выпуске:

В возрасте 37 лет скончался судья Соломенского районного суда Киева Александр Боровник.

За минувшие сутки на Донбассе боевые пророссийские боевики 63 раза нарушали режим прекращения огня, двое бойцов ранены.

Спецпредставитель государственного департамента США в делах Украины Курт Волкер приедет в Украину.

Теги: Новости Киева Выпуск новостей Верховная Рада Индонезия
Источник: 24 Канал
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