Выпуск новостей за 12:00: Состояние здоровья пленника Кремля Гриба. Трагедия на Днепропетровщине

В выпуске новостей за 20 января состоянием на 12:00 – украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что политзаключенному Павлу Грибу нужна немедленная операция на сердце. А отец Павла заявил, что его сыну требуется комплексное лечение всего организма. В Каменском, на Днепропетровщине, во время занятий танцами умерла 9-летняя школьница. По данным медиков, девочка умерла из-за длительной болезни.

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