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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 12:00: Состояние здоровья пленника Кремля Гриба. Трагедия на Днепропетровщине

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 января состоянием на 12:00 – украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что политзаключенному Павлу Грибу нужна немедленная операция на сердце. А отец Павла заявил, что его сыну требуется комплексное лечение всего организма. В Каменском, на Днепропетровщине, во время занятий танцами умерла 9-летняя школьница. По данным медиков, девочка умерла из-за длительной болезни.

      Также в выпуске:

      Митрополит Симеон, который перешел в Православную церковь Украины, подает в суд на главу УПЦ МП Онуфрия.

      Пятеро рабочих, которые пострадали при взрыве на заводе в Каменском, до сих пор находятся в реанимации.

      В ДТП в Одесской области столкнулись маршрутка, грузовик и легковой автомобиль: два человека погибли, еще четверо – травмированы.

      Сергея Стерненко, который 29 января развернул плакат "Кто заказал Катю Гандзюк?" перед Выставочным центром, вызвали в суд.

      Теги: Новости Днепра Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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