Выпуск новостей за 12:00: Спектакль по мотивам пьесы Сенцова. Судьба военнопленных моряков
В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 10:00 – в Киеве состоялся допремьерный показ спектакля по мотивам пьесы украинского режиссера и политзаключенного Кремля Олега Сенцова. 15 украинских военнопленных моряков будут находиться под арестом до 25 января 2019 года, такую меру пресечения избрал псевдосуд в оккупированном Симферополе.
Также в выпуске:
Украинские военнопленные моряки будут находиться за решеткой до 25 января 2019 года.
28 ноября в Министерстве обороны разъяснят все нюансы введения военного положения.
Источник: 24 канал
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