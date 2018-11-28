Выпуск новостей за 12:00: Спектакль по мотивам пьесы Сенцова. Судьба военнопленных моряков

В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 10:00 – в Киеве состоялся допремьерный показ спектакля по мотивам пьесы украинского режиссера и политзаключенного Кремля Олега Сенцова. 15 украинских военнопленных моряков будут находиться под арестом до 25 января 2019 года, такую меру пресечения избрал псевдосуд в оккупированном Симферополе.

Также в выпуске: Украинские военнопленные моряки будут находиться за решеткой до 25 января 2019 года. 28 ноября в Министерстве обороны разъяснят все нюансы введения военного положения.