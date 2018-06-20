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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 12:00: Столкновения в Харьковском горсовете. Гражданский подорвался на мине

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 12:00 – в Харьковском городском совете распылили газ и подожгли дымовые шашки. На Луганщине на мине подорвался мирный житель, мужчину с травмами ног доставили в районную больницу.

Также в выпуске:

Депутаты рассматривают законопроект, который должен приблизить нашу армию к стандартам НАТО.

На фронте за сутки трое украинских военных получили ранения.

МВФ ждет от Киева изменения скандальной нормы в законе об Антикоррупционном суде.

Теги: Оружие Война на Донбассе Новости Харькова Новости Луганска Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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