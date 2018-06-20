Выпуск новостей за 12:00: Столкновения в Харьковском горсовете. Гражданский подорвался на мине

В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 12:00 – в Харьковском городском совете распылили газ и подожгли дымовые шашки. На Луганщине на мине подорвался мирный житель, мужчину с травмами ног доставили в районную больницу.

Также в выпуске: Депутаты рассматривают законопроект, который должен приблизить нашу армию к стандартам НАТО. На фронте за сутки трое украинских военных получили ранения. МВФ ждет от Киева изменения скандальной нормы в законе об Антикоррупционном суде.