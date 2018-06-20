Выпуск новостей за 12:00: Столкновения в Харьковском горсовете. Гражданский подорвался на мине

Выпуск новостей за 12:00: Столкновения в Харьковском горсовете. Гражданский подорвался на минеВыпуск новостей 17 Читати новину українською
В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 12:00 – в Харьковском городском совете распылили газ и подожгли дымовые шашки. На Луганщине на мине подорвался мирный житель, мужчину с травмами ног доставили в районную больницу.
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Источник: 24 канал
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