Выпуск новостей за 12:00 "Суд" над моряком. Ремонт водопровода в Торецке

В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 12:00 – оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей еще одного пленного моряка Виктора Безпальченко до 24 января 2019 года. В прифронтовом Торецке начали ремонтировать водопровод, город уже почти неделю страдает без воды.

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Под Киевом перевернулся маршрутный автобус с 30 пассажирами, восемь человек получили травмы.

Восемь раз враг обстреливал позиции ВСУ, в том числе из запрещенного вооружения; одного украинского военного ранили.

В Чехии на шахте взорвался метан, в результате чего по меньшей мере пять горняков погибли, еще восемь считаются пропавшими без вести.