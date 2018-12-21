Выпуск новостей за 12:00 "Суд" над моряком. Ремонт водопровода в Торецке
В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 12:00 – оккупационный "суд" Крыма оставил под стражей еще одного пленного моряка Виктора Безпальченко до 24 января 2019 года. В прифронтовом Торецке начали ремонтировать водопровод, город уже почти неделю страдает без воды.
Также в выпуске:
Под Киевом перевернулся маршрутный автобус с 30 пассажирами, восемь человек получили травмы.
Восемь раз враг обстреливал позиции ВСУ, в том числе из запрещенного вооружения; одного украинского военного ранили.
В Чехии на шахте взорвался метан, в результате чего по меньшей мере пять горняков погибли, еще восемь считаются пропавшими без вести.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии