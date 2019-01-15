Выпуск новостей за 12:00: Суд над пленными моряками. Допрос Гриценко в СБУ

В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 12:00 – ФСБ требует продлить срок содержания под стражей для военнопленных до 26 апреля. Для рассмотрения дела наших военных распределили на 6 групп по 4 человека. Анатолия Гриценко вызвали на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Сам Гриценко уже успел заявить, что это не просто вызов, а попытка давления на него и что его вызвали по другому делу.

Также в выпуске: В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение. Лидер "Автоевросилы" Олег Ярошевич заявил, что собирается в президенты. Жертв взрыва в жилом доме в российском городе Шахты уже двое, судьба еще трех человек до сих пор неизвестна. В Польше чтят память мэра Гданьска Павла Адамовича.