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      Выпуск новостей за 12:00: Суд над пленными моряками. Допрос Гриценко в СБУ

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 12:00 – ФСБ требует продлить срок содержания под стражей для военнопленных до 26 апреля. Для рассмотрения дела наших военных распределили на 6 групп по 4 человека. Анатолия Гриценко вызвали на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Сам Гриценко уже успел заявить, что это не просто вызов, а попытка давления на него и что его вызвали по другому делу.

      Также в выпуске:

      В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение.

      Лидер "Автоевросилы" Олег Ярошевич заявил, что собирается в президенты.

      Жертв взрыва в жилом доме в российском городе Шахты уже двое, судьба еще трех человек до сих пор неизвестна.

      В Польше чтят память мэра Гданьска Павла Адамовича.

      Теги: Украинцы в плену РФ Выпуск новостей Анатолий Гриценко Судьи
      Источник: 24 канал
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