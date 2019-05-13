Выпуск новостей за 12:00: Суд над Зеленским. Первый тур выборов в Литве

В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 12:00 – сегодня суд должен принять решение, наказывать ли штрафом Владимира Зеленского за то, что он показал свой заполненный бюллетень на камеру. В Литве не смогли избрать нового президента в первом туре выборов: никто из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Также в выпуске: Обстрелы на передовой не утихают: 12 мая пророссийские боевики 16 раз обстреливали позиции украинских военных. В Мьянме самолет совершил аварийное приземление в международном аэропорту Мандалая только с задним шасси. Действующий президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени скандального застройщика и экс-регионала Игоря Лысова. В Брюсселе министры иностранных дел государств-членов ЕС и стран-партнеров собираются на двухдневный саммит по случаю 10-летия инициативы Восточного партнерства.

Источник: 24 канал