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      Выпуск новостей за 12:00: Суд над Зеленским. Первый тур выборов в Литве

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 12:00 – сегодня суд должен принять решение, наказывать ли штрафом Владимира Зеленского за то, что он показал свой заполненный бюллетень на камеру. В Литве не смогли избрать нового президента в первом туре выборов: никто из кандидатов не набрал более 50% голосов.

      Также в выпуске:

      Обстрелы на передовой не утихают: 12 мая пророссийские боевики 16 раз обстреливали позиции украинских военных.

      В Мьянме самолет совершил аварийное приземление в международном аэропорту Мандалая только с задним шасси.

      Действующий президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени скандального застройщика и экс-регионала Игоря Лысова.

      В Брюсселе министры иностранных дел государств-членов ЕС и стран-партнеров собираются на двухдневный саммит по случаю 10-летия инициативы Восточного партнерства.

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      Теги: Владимир Зеленский Литва Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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