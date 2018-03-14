Выпуск новостей за 12:00: Суд по делу Януковича. Акция в Киеве
Выпуск новостей 13:02, сегодня 46 Читати новину українською
В выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 12:00 – в Оболонском суде в среду, 14 марта, продолжается рассмотрение дела о государственной измене Януковича. Возле посольства Италии в Киеве требуют изменить меру пресечения для Виталия Маркива, которого подозревают в убийстве итальянского журналиста.
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Источник: 24 Канал
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