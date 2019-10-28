Выпуск новостей за 12:00: Суд по Гладковскому. Эвакуация в "Жулянах"
В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 12:00 – в Киеве должен начаться суд по Олегу Гладковскому. Дело касается злоупотребления властью. В Антикоррупционном суде рассмотрят апелляцию САП по сумме залога. В аэропорту "Киев" – эвакуация. Из-за звонка неизвестного о минировании администрация попросила пассажиров покинуть территорию аэропорта. Три рейса для более 500 пассажиров задерживают.
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