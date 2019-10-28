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      Выпуск новостей за 12:00: Суд по Гладковскому. Эвакуация в "Жулянах"

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 12:00 – в Киеве должен начаться суд по Олегу Гладковскому. Дело касается злоупотребления властью. В Антикоррупционном суде рассмотрят апелляцию САП по сумме залога. В аэропорту "Киев" – эвакуация. Из-за звонка неизвестного о минировании администрация попросила пассажиров покинуть территорию аэропорта. Три рейса для более 500 пассажиров задерживают.

      Также в выпуске:

      К добровольцам в Золотое-4 пожаловала полиция: вооруженные правоохранители пытались "выселить" бойцов, протестующих против отвода войск.

      Александр Грановский получил иммиграционную визу в Израиль, которая дает право на гражданство. Сам экс-нардеп все опровергает.

      Крупный пожар произошел в Гидропарке в Киеве: накануне ночью там дотла сгорело местное кафе.

      В Калифорнии из-за лесных пожаров более двух миллионов человек останутся без света.

      blog_ava
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      Теги: Новости Киева Олег Гладковский Выпуск новостей авиация
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