Выпуск новостей за 12:00: Суд по Гладковскому. Эвакуация в "Жулянах"

В выпуске новостей за 28 октября по состоянию на 12:00 – в Киеве должен начаться суд по Олегу Гладковскому. Дело касается злоупотребления властью. В Антикоррупционном суде рассмотрят апелляцию САП по сумме залога. В аэропорту "Киев" – эвакуация. Из-за звонка неизвестного о минировании администрация попросила пассажиров покинуть территорию аэропорта. Три рейса для более 500 пассажиров задерживают.

Также в выпуске: К добровольцам в Золотое-4 пожаловала полиция: вооруженные правоохранители пытались "выселить" бойцов, протестующих против отвода войск. Александр Грановский получил иммиграционную визу в Израиль, которая дает право на гражданство. Сам экс-нардеп все опровергает. Крупный пожар произошел в Гидропарке в Киеве: накануне ночью там дотла сгорело местное кафе. В Калифорнии из-за лесных пожаров более двух миллионов человек останутся без света.