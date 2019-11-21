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      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА
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      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА

      Выпуск новостей за 12:00: Суд в Гаагском трибунале. Встреча захваченных Россией кораблей

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 12:00 – сегодня Гаагский арбитражный суд впервые рассмотрит по существу дело о незаконном захвате наших кораблей и моряков россиянами. Россия вернула захваченные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу. Как в Очакове встречали украинские суда – выясняли журналисты 24 канала.

      Также в выпуске:

      Депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 90-х годах отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

      Несмотря на уменьшение количества атак на передовой, их интенсивность только усиливается: семь военных ВСУ получили ранения.

      Южную Калифорнию засыпало несколькими сантиметрами снега. Осадки накрыли горные регионы штата близ Лос-Анджелеса.

      Единственная политическая партия без работников: в "Слуге народа" нет ни одного официально оформленного в штате человека.

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      Теги: Выпуск новостей
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