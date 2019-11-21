Выпуск новостей за 12:00: Суд в Гаагском трибунале. Встреча захваченных Россией кораблей

В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 12:00 – сегодня Гаагский арбитражный суд впервые рассмотрит по существу дело о незаконном захвате наших кораблей и моряков россиянами. Россия вернула захваченные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу. Как в Очакове встречали украинские суда – выясняли журналисты 24 канала.

Также в выпуске: Депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в 90-х годах отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней. Несмотря на уменьшение количества атак на передовой, их интенсивность только усиливается: семь военных ВСУ получили ранения. Южную Калифорнию засыпало несколькими сантиметрами снега. Осадки накрыли горные регионы штата близ Лос-Анджелеса. Единственная политическая партия без работников: в "Слуге народа" нет ни одного официально оформленного в штате человека.