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      Выпуск новостей за 12:00: Трамп о разговоре с Зеленским. Побег заключенного на Николаевщине

      Выпуск новостей 59 Читати новину українською

      В выпуске за 24 сентября по состоянию на 12:00 – президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не оказывал никакого давления на украинскую власть. Говорится об июльском разговоре по телефону между ним и Владимиром Зеленским. На Николаевщине уже вторые сутки ищут сбежавшего из колонии 35-летнего Владимира Касапа, осужденного за убийство. Его приметы: рост 180 сантиметров и темные волосы.

      Также в выпуске:

      Омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что на территории РФ и в оккупированном Крыму до сих пор незаконно содержатся 113 украинских граждан, в том числе 89 крымских татар.

      По словам французского президента Эммануэля Макрона, встречу лидеров нормандской четверки следует ждать в ближайшие недели.

      Суд будет избирать меру пресечения водителю фуры, что влетела в маршрутку на Одесщине: ему грозит до 10 лет заключения.

      Как в Украине продолжается подготовка к отопительному сезону и можно ли сэкономить.

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      Теги: Новости Украины Новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости Николаева Тюрьма Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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