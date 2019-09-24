Выпуск новостей за 12:00: Трамп о разговоре с Зеленским. Побег заключенного на Николаевщине

В выпуске за 24 сентября по состоянию на 12:00 – президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не оказывал никакого давления на украинскую власть. Говорится об июльском разговоре по телефону между ним и Владимиром Зеленским. На Николаевщине уже вторые сутки ищут сбежавшего из колонии 35-летнего Владимира Касапа, осужденного за убийство. Его приметы: рост 180 сантиметров и темные волосы.

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