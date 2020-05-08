Выпуск новостей за 12:00: Трампа будут тестировать на COVID-19. Раздача пива в Германии
В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 12:00 –теперь американского президента Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и некоторых других высокопоставленных лиц каждый день будут тестировать на COVID-19. В Германии одна из пивоварен решила раздать партию хмельного, которое не удалось продать из-за карантина.
Також у випуску на 24 каналі:
Грузія таки відкликає свого посла Теймураза Шарашенідзе з України. Усе через призначення Михайла Саакашвілі очільником Виконавчого комітету реформ.
На Житомирщині цими вихідними посилять карантинні заходи. Про це повідомили у облдержадміністрації.
Сьогодні дощі по трохи відступатимуть і до України повернеться сонце.
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