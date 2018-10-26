Выпуск новостей за 12:00: Три месяца рабства. Премия Сахарова для Сенцова
В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 12:00 – жителя поселка Глеваха на Киевщине задержали за то, что он три месяца держал в рабстве 28 вьетнамцев. Их поработителю изберут меру пресечения. Премию Сахарова, которую Европарламент накануне присудил Олегу Сенцову, поедут забирать его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.
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Источник: 24 канал
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