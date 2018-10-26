Выпуск новостей за 12:00: Три месяца рабства. Премия Сахарова для Сенцова

В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 12:00 – жителя поселка Глеваха на Киевщине задержали за то, что он три месяца держал в рабстве 28 вьетнамцев. Их поработителю изберут меру пресечения. Премию Сахарова, которую Европарламент накануне присудил Олегу Сенцову, поедут забирать его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

Также в выпуске: Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александер Хуг заговорил языком Путина – мол, доказательств прямой агрессии РФ на Донбассе нет. Боевики за прошедшие сутки 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военный ранен. Зайцеву обследовали и постановили: противопоказаний для пребывания девушки в СИЗО нет.