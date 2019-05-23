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      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 12:00: Указ о роспуске Верховной Рады. День Героев в Украине

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 12:00 – выборы в парламент состоятся 21 июля. Указ о роспуске Рады официально обнародовали в "Урядовом курьере". Праздник в честь украинских воинов — прежде всего воинов ОУН-УПА, Морской пехоты, а также героев Небесной сотни и современной российско-украинской войны. Праздник возродили во времена независимости, впервые День Героев отметили в 1943 лет.

      Также в выпуске:

      В ВСУ новый главнокомандующий-начальник Генштаба Руслан Хомчак.

      О месте нахождения восьми украинских военных, которые вчера оказались в плену боевиков до сих пор ничего не известно.

      Один военный ранен на передовой.

      blog_ava
      Официально: Потап и Настя Каменских женятся
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      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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