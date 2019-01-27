13:29
27 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, 26 января
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, 26 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Выпуск новостей за 12:00: Уничтожение исторического центра Киева. Нападение на мужчину в столице

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 12:00 – за последние несколько лет в Киеве поджигали десятки старинных домов в центре города, которые власть отдала в частные руки. Защитники исторического центра считают, что это не случайность. Вблизи торгового центра "Арена Сити" в Киеве подростки избили мужчину. Потерпевший в милицию не обращался. Неизвестно также, что стало причиной нападения.

      Также в выпуске:

      В Украине чтят память жертв Холокоста.

      26 января боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      В Бразилии прорвало дамбу: трагедия унесла жизни по меньшей мере 40 человек.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Лагеря смерти: как и где нацисты массово убивали евреев
      сегодня , 13:04 Лагеря смерти: как и где нацисты массово убивали евреев
      7511
      Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
      сегодня , 13:02 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
      38512
      Международный день памяти жертв Холокоста: исторические факты
      сегодня , 12:38 Международный день памяти жертв Холокоста: исторические факты
      Ігор Саджениця 1856
      Главные новости 26 января: список церквей до переименования и опубликованные документы Кремля
      сегодня , 09:04 Главные новости 26 января: список церквей до переименования и опубликованные документы Кремля
      1271
      Кіборг "Доберман" мріє, щоб про воїнів пам'ятали завжди
      сегодня , 08:40 Кіборг "Доберман" мріє, щоб про воїнів пам'ятали завжди
      Повернись живим 1170
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук