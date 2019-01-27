Выпуск новостей за 12:00: Уничтожение исторического центра Киева. Нападение на мужчину в столице

В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 12:00 – за последние несколько лет в Киеве поджигали десятки старинных домов в центре города, которые власть отдала в частные руки. Защитники исторического центра считают, что это не случайность. Вблизи торгового центра "Арена Сити" в Киеве подростки избили мужчину. Потерпевший в милицию не обращался. Неизвестно также, что стало причиной нападения.

Также в выпуске: В Украине чтят память жертв Холокоста. 26 января боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В Бразилии прорвало дамбу: трагедия унесла жизни по меньшей мере 40 человек.