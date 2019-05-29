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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 12:00: Уничтожение пехоты террористов. Пожар на заводе Киева

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 12:00 – бойцы Азову тем временем продолжают крушить позиции оккупантов. В Донецкой области прицельным огнем уничтожили пехоту террористов. На судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком" в Киеве произошел пожар. Начался он в трюме одного из кораблей, который находится на ремонте, однако пожар уже ликвидирован.

      Также в выпуске:

      Западные области снова зальют сильные ливни. Чрезвычайники предупреждают о затоплении в трех областях – Львовской, Ивано-Франковской и Волынской.

      Во Львовской области в результате обрушения породы на шахте "Лесная" погибли двое горняков. Порода обвилась на горизонте 242 метров, на месте аварии работают спасатели и полиция.

      Бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили вернули гражданство. Он должен прилететь сегодня в 17:15 в Киев из Варшавы.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Киева Пожар Оружие "Азов" Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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