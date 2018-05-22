Выпуск новостей за 12:00: В Украине стартовало ВНО. Антикоррупционный суд на повестке дня
В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 12:00 – в Украине стартовало ВНО, начали тестирование по математике. У потенциальных абитуриентов есть всего 3 часа, и за это время нужно решить 33 задачи. Депутаты возьмутся за Антикоррупционный суд во втором чтении. Закон, который вызвал массу споров, внесли в повестку дня парламента на вторую половину дня.
Также в выпуске:
В Борисполе от суррогатного алкоголя умерло 6 человек.
Российские деятели культуры призывают освободить Олега Сенцова.
Политзаключенный Николай Карпюк призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в Россию.
Источник: 24 Канал
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