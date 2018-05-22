Выпуск новостей за 12:00: В Украине стартовало ВНО. Антикоррупционный суд на повестке дня

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 12:00 – в Украине стартовало ВНО, начали тестирование по математике. У потенциальных абитуриентов есть всего 3 часа, и за это время нужно решить 33 задачи. Депутаты возьмутся за Антикоррупционный суд во втором чтении. Закон, который вызвал массу споров, внесли в повестку дня парламента на вторую половину дня.

Также в выпуске: В Борисполе от суррогатного алкоголя умерло 6 человек. Российские деятели культуры призывают освободить Олега Сенцова. Политзаключенный Николай Карпюк призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в Россию.