Выпуск новостей за 12:00: Визовый режим с Россией. Флешмоб в поддержку моряков

В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 12:00 – 26 ноября во время заседания ВР депутаты потребовали от правительства и президента решительных дипломатических шагов. Глава МИД Климкин пообещал разработать механизм визового режима с россиянами. Украинцы публикуют в соцсетях видео с хештегом #МорякиТримайтесь, чтобы поддержать пленных военных, которых незаконно захватили в Азовском море.

Также в выпуске: Рада на месяц ввела военное положение в десяти областях Украины. Опубликованы 18 фамилий захваченных Россией украинских моряков.