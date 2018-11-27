Выпуск новостей за 12:00: Визовый режим с Россией. Флешмоб в поддержку моряков
В выпуске новостей за 27 ноября по состоянию на 12:00 – 26 ноября во время заседания ВР депутаты потребовали от правительства и президента решительных дипломатических шагов. Глава МИД Климкин пообещал разработать механизм визового режима с россиянами. Украинцы публикуют в соцсетях видео с хештегом #МорякиТримайтесь, чтобы поддержать пленных военных, которых незаконно захватили в Азовском море.
Также в выпуске:
Рада на месяц ввела военное положение в десяти областях Украины.
Опубликованы 18 фамилий захваченных Россией украинских моряков.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии