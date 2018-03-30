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Выпуск новостей за 12:00: Визы в США. Легализация самостроев

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 12:00 – Государственный департамент США хочет получать информацию об именах пользователей в социальных сетях от всех просителей американской визы. Государство дает возможность украинцам узаконить самострои по упрощенной процедуре, не выплачивая штрафы.

Также в выпуске:

Нацполиция выявила в Днепре банду наркодилеров с миллионными оборотами.

В украинских ТРЦ начали проверку противопожарных систем.

В шести районах столицы отключат воду.

Вечером 29 марта в Харькове произошла стрельба, есть погибший.

Теги: Новости США Выпуск новостей Новости Харькова Недвижимость Строительство Законодательство Новости Киева
Источник: 24 Канал
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