Выпуск новостей за 12:00: Визы в США. Легализация самостроев
В выпуске новостей за 30 марта по состоянию на 12:00 – Государственный департамент США хочет получать информацию об именах пользователей в социальных сетях от всех просителей американской визы. Государство дает возможность украинцам узаконить самострои по упрощенной процедуре, не выплачивая штрафы.
Также в выпуске:
Нацполиция выявила в Днепре банду наркодилеров с миллионными оборотами.
В украинских ТРЦ начали проверку противопожарных систем.
В шести районах столицы отключат воду.
Вечером 29 марта в Харькове произошла стрельба, есть погибший.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии