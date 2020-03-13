Выпуск новостей на 12:00: Возвращение украинцев из Италии. Отказ от карантина в Харькове
В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 12:00 – ночью на словенской границе прикордонникии развернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. Прокуратура открыла дело на мэрию Харькова за отказ вводить карантин в школах и садиках.
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