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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
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      Выпуск новостей на 12:00: Возвращение украинцев из Италии. Отказ от карантина в Харькове

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 12:00 – ночью на словенской границе прикордонникии развернули два автобуса с украинцами, которые возвращались из Италии. Прокуратура открыла дело на мэрию Харькова за отказ вводить карантин в школах и садиках.

      Также в выпуске:

      Уже сегодня СНБО на заседании решит, закрывать границы из-за распространения коронавируса.

      Ночью российские наемники обстреляли из минометов калибра 82 позиции наших военных возле Лебединского. Выпустили 11 мин. К счастью, обошлось без потерь.

      Суд отправил под арест Сергея Мысливого, которого подозревают в похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

      Последние новости о коронавирусе в Украине: новое подозрение во Львове
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      Теги: Новости Харькова Выпуск новостей
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