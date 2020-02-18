12:37
18 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Курт Кобейн наступил на российский мозоль. Путин "имеет" талант
      Вєсті Кремля
      21:01, 17 февраля
      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
      Вєсті.UA
      19:48, 17 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Выпуск новостей за 12:00: Возвращение украинцев из Уханя. Зеленский об обострении на Донбассе

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей от 18 февраля по состоянию на 12:00 – сегодня домой отправятся украинцы, которых должны эвакуировать из китайского Уханя. Останутся только те, у кого будут симптомы коронавируса и ОРВИ. Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях отметил, что обострение на Донбассе это попытка сорвать мирный процесс.

      Также в выпуске:

      Украина требует освободить наших рыбаков, задержанных Россией в акватории Азовского моря три дня назад.

      Суд избрал меру пресечения запорожском криминальному авторитету Евгению Анисимову – 60 суток под стражей без права внесения залога.

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в результате выборов на оккупированном Донбассе люди могут выбрать главарей боевиков.

      Что такое ретроградный Меркурий: даты на 2020 год
      сегодня
      2722
      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Как будут оценивать руководителей обладминистраций
      Дмитро Дубілет 38
      сегодня , 10:00 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
      Уляна Журба 189
      17 февраля , 18:26 Встроенные кассетные (cassette) электрокамины: особенности, виды, отличия
      54
      12 февраля , 13:46 Где сыграть в покер с Алексеем Дурневым
      113
      сегодня , 10:00 Трамп создает для России мучительную реальность
      Лілія Шевцова 1109
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук