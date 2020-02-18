Выпуск новостей за 12:00: Возвращение украинцев из Уханя. Зеленский об обострении на Донбассе

В выпуске новостей от 18 февраля по состоянию на 12:00 – сегодня домой отправятся украинцы, которых должны эвакуировать из китайского Уханя. Останутся только те, у кого будут симптомы коронавируса и ОРВИ. Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях отметил, что обострение на Донбассе это попытка сорвать мирный процесс.

Также в выпуске: Украина требует освободить наших рыбаков, задержанных Россией в акватории Азовского моря три дня назад. Суд избрал меру пресечения запорожском криминальному авторитету Евгению Анисимову – 60 суток под стражей без права внесения залога. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в результате выборов на оккупированном Донбассе люди могут выбрать главарей боевиков.