Выпуск новостей за 12:00: Вражеский агент в ВСУ. Выборы парламента в Британии

В выпуске новостей 12 декабря состоянием на 12:00: СБУ разоблачила военного, которого завербовали российские спецслужбы. Мужчина рассказал, что ФСБ угрозами заставила его дать письменное согласие на сотрудничество. В Великобритании сегодня состоятся досрочные парламентские выборы. Премьер страны назвал эти выборы историческими, поскольку они определят вектор развития государства после выхода из ЕС

Также в выпуске: Спасатели нашли тела всех жертв пожара в одесском колледже. В целом в трагедии погибли 16 человек. За прошлые сутки российские боевики десять раз обстреляли украинские позиции. Двое бойцов получили ранения. Полиция арестовала экс-нардепа Кайду из-за драки с депутатом от "Слуги народа". В Конгрессе США утвердили санкции против России.