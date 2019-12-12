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      ВЕРХОВНАЯ РАДА НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      ВЕРХОВНАЯ РАДА НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 12:00: Вражеский агент в ВСУ. Выборы парламента в Британии

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей 12 декабря состоянием на 12:00: СБУ разоблачила военного, которого завербовали российские спецслужбы. Мужчина рассказал, что ФСБ угрозами заставила его дать письменное согласие на сотрудничество. В Великобритании сегодня состоятся досрочные парламентские выборы. Премьер страны назвал эти выборы историческими, поскольку они определят вектор развития государства после выхода из ЕС

      Также в выпуске:

      Спасатели нашли тела всех жертв пожара в одесском колледже. В целом в трагедии погибли 16 человек.

      За прошлые сутки российские боевики десять раз обстреляли украинские позиции. Двое бойцов получили ранения.

      Полиция арестовала экс-нардепа Кайду из-за драки с депутатом от "Слуги народа".

      В Конгрессе США утвердили санкции против России.

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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Выпуск новостей Великобритания
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