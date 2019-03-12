13:57
12 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Громкое возвращение Няш-мяши. Почему россияне восстали против Путина
      Вєсті Кремля
      00:20, сегодня
      Вести.UA: Ручные клоуны Пини. Как Труханов профессионально притворяется дураком
      Вєсті.UA
      23:43, 11 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

      Выпуск новостей за 12:00: ВСК для расследования коррупции в оборонке. Непогода в Украине

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 12:00 – депутаты отреагировали на 4-ю серию расследования журналистов о воровстве в армии и предложили созвать Временную следственную комиссию, которая занимается расследованием коррупции в армии. Из-за непогоды без света остаются полторы тысячи населенных пунктов в Центральной и Западной Украине. Черниговщина и Сумщина – следующие области непогоды.

      Также в выпуске:

      НАБУ закрыло дело против экс-исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана, которого подозревали в незаконном обогащении на почти 90 миллионов гривен.

      Родные пленных моряков призвали ООН освободить военнослужащих морских сил.

      Скандал в оборонке набирает обороты. В четвертой серии расследования журналистов программы "Наші гроші" рассказывается об откатах в десятки тысяч долларов и взятках за закрытые на уголовные дела глаза.

      На Днепропетровщине ребенок выпал из окна, мальчик – в коме.

      blog_ava
      Сколько приходов Московского патриархата перешло в Православную церковь Украины
      сегодня
      15638
      Теги: Непогода в Украине Коррупционные схемы в Укроборонпроме Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Латвия отгораживается от России стеной
      сегодня , 12:00 Латвия отгораживается от России стеной
      Аркадий Бабченко 689
      Как Украине войти в топ-10 стран по добыче биогаза
      сегодня , 10:02 Как Украине войти в топ-10 стран по добыче биогаза
      Максим Єфімов 470
      Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      11 марта , 11:00 Забор, который украсит ваш двор: как сделать его надежным и более долговечным
      522
      Недвижимость Александра Вилкула: что скрывает кандидат в президенты
      сегодня , 10:01 Недвижимость Александра Вилкула: что скрывает кандидат в президенты
      Альона Захарова 386
      Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      сегодня , 08:40 Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      Артем Овдієнко 949
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук