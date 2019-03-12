Выпуск новостей за 12:00: ВСК для расследования коррупции в оборонке. Непогода в Украине

В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 12:00 – депутаты отреагировали на 4-ю серию расследования журналистов о воровстве в армии и предложили созвать Временную следственную комиссию, которая занимается расследованием коррупции в армии. Из-за непогоды без света остаются полторы тысячи населенных пунктов в Центральной и Западной Украине. Черниговщина и Сумщина – следующие области непогоды.

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