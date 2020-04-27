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      Выпуск новостей за 12:00: Вспышка COVID-19 в психбольнице. 26 спецрейсов с украинцам

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 12:00 – на Харьковщине из-за коронавируса закрыли целое село. Там вспышку недуга зафиксировали среди пациентов психбольницы. В Украину в ближайшие дни должны прилететь 26 спецрейсов с эвакуированными украинцами из разных уголков мира. Преимущественно – из европейских государств, но будут также самолеты из Канады и Азии.

      Также в выпуске:

      Количество случаев коронавируса по всей планете перевалило за 3 миллиона.

      В Литве с сегодняшнего дня смягчают карантин, местные власти разрешили открыться музеям, уличным кафе и парикмахерским.

      Заместитель столичного мэра Виталия Кличко Владимир Слончак вляпался в скандал. Накануне поздно вечером полиция задержала его за то, что накинулся с пинками на патрульного.

      Теги: авиация Коронавирус в Украине Новости Харькова Выпуск новостей
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