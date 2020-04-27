Выпуск новостей за 12:00: Вспышка COVID-19 в психбольнице. 26 спецрейсов с украинцам

В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 12:00 – на Харьковщине из-за коронавируса закрыли целое село. Там вспышку недуга зафиксировали среди пациентов психбольницы. В Украину в ближайшие дни должны прилететь 26 спецрейсов с эвакуированными украинцами из разных уголков мира. Преимущественно – из европейских государств, но будут также самолеты из Канады и Азии.

Также в выпуске: Количество случаев коронавируса по всей планете перевалило за 3 миллиона. В Литве с сегодняшнего дня смягчают карантин, местные власти разрешили открыться музеям, уличным кафе и парикмахерским. Заместитель столичного мэра Виталия Кличко Владимир Слончак вляпался в скандал. Накануне поздно вечером полиция задержала его за то, что накинулся с пинками на патрульного.