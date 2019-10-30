Выпуск новостей за 12:00: Вспышка гепатита А. Пожары в Беверли Хиллз
В выпуске новостей за 30 октября состоянием на 12:00 – на Одесщине гепатитом А заболели четверо детей из школы Беляевского района. Между тем увеличилось число госпитализированных с таким диагнозом и в Чернигове, в больнице – уже 20 больных. Звезды Голливуда, мирового спорта и известные политики вынуждены покидать свои дома из-за массовых пожаров в Калифорнии. Стихия уже добралась до Беверли Хиллз.
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