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      Выпуск новостей за 12:00: Вспышка гепатита А. Пожары в Беверли Хиллз

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 октября состоянием на 12:00 – на Одесщине гепатитом А заболели четверо детей из школы Беляевского района. Между тем увеличилось число госпитализированных с таким диагнозом и в Чернигове, в больнице – уже 20 больных. Звезды Голливуда, мирового спорта и известные политики вынуждены покидать свои дома из-за массовых пожаров в Калифорнии. Стихия уже добралась до Беверли Хиллз.

      Также в выпуске:

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      Разведение войск продолжается: наши бойцы и боевики образуют буферную зону 2 на 2 километра.

      Посольства Израиля прекратили работу по всему миру, в том числе и в Киеве.

      blog_ava
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      Теги: Новости Одессы Дети и несовершеннолетние Пожар в Калифорнии Выпуск новостей
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