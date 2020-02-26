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      Выпуск новостей за 12:00: Встреча ТКГ в Минске. Состояние людей в Новых Санжарах

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 12:00 – новые участки разведения, обострение ситуации на фронте и детали нового обмена. Об этом сегодня опять говорят в Минске. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что ни у кого в обсервации в Новых Санжарах не выявили новый коронавирус.

      Также в выпуске:

      В Киеве состоялась долгожданная премьера фильма "Черкассы" о судьбе одноименного тральщика ВМС Украины и его экипажа во время аннексии Крыма.

      В Полтаве сегодня выбирают меру пресечения трем участникам протеста в Новых Санжарах.

      В Соединенных Штатах начали тестировать на людях препарат от коронавируса.

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      Теги: Новые Санжары Минские договоренности Выпуск новостей
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