Выпуск новостей за 12:00: Встреча ТКГ в Минске. Состояние людей в Новых Санжарах
В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 12:00 – новые участки разведения, обострение ситуации на фронте и детали нового обмена. Об этом сегодня опять говорят в Минске. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что ни у кого в обсервации в Новых Санжарах не выявили новый коронавирус.
Также в выпуске:
В Киеве состоялась долгожданная премьера фильма "Черкассы" о судьбе одноименного тральщика ВМС Украины и его экипажа во время аннексии Крыма.
В Полтаве сегодня выбирают меру пресечения трем участникам протеста в Новых Санжарах.
В Соединенных Штатах начали тестировать на людях препарат от коронавируса.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии