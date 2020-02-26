Выпуск новостей за 12:00: Встреча ТКГ в Минске. Состояние людей в Новых Санжарах

В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 12:00 – новые участки разведения, обострение ситуации на фронте и детали нового обмена. Об этом сегодня опять говорят в Минске. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что ни у кого в обсервации в Новых Санжарах не выявили новый коронавирус.

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