Выпуск новостей за 12:00: Встреча в Лондоне по сбитию самолета. Лавина в Пакистане и Афганистане
В выпуске новостей за 15 января по состоянию на 12:00 – министр иностранных дел Украины посетит Великобританию. Вместе с министрами четырех стран они обсудят катастрофу МАУ. В Пакистане и Афганистане более сотни человек погибли под снежной лавиной.
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