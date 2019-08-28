14:59
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЗРЫВ В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ

      Выпуск новостей за 12:00: Взрыв газа в Дрогобыче. Дни памяти Иловайской трагедии

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 12:00 – мощный взрыв газа в Дрогобыче разрушил часть 4-этажного дома. Сейчас спасли 6 человек, из которых 4 ребенка. Количество погибших от взрыва возросло до двух человек. Под завалами могут быть еще люди. Украина отмечает дни памяти по погибшим в Иловайской трагедии.

      Также в выпуске:

      Последние приготовления перед стартом работы ВРУ.

      В Бангладеш больше не требуют информации о девственности у невесты.

      Зеленский собирает "Слугу народа" на закрытое заседание.

      blog_ava
      Сто дней президентства Зеленского: какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня
      5313
      Теги: Взрыв в Дрогобыче Выпуск новостей Иловайская трагедия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных особняках ее семьи
      сегодня , 14:44 Раиса Богатырева вернулась в Украину: что известно о загородных особняках ее семьи
      75
      Приватизация квартиры в 2019 году: документы, условия, советы и важные нюансы
      сегодня , 13:30 Приватизация квартиры в 2019 году: документы, условия, советы и важные нюансы
      75
      Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российская награда и обращение к Путину
      сегодня , 13:01 Что известно о Вышинском: антиукраинские статьи, российская награда и обращение к Путину
      351
      Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      сегодня , 12:30 Какой путь выберет новая Верховная Рада, или Возможности изменить Украину больше не будет
      Блог Соцмережі 458
      "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
      сегодня , 11:00 "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
      Юлія Ліпенцева 83
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук