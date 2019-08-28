Выпуск новостей за 12:00: Взрыв газа в Дрогобыче. Дни памяти Иловайской трагедии

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 12:00 – мощный взрыв газа в Дрогобыче разрушил часть 4-этажного дома. Сейчас спасли 6 человек, из которых 4 ребенка. Количество погибших от взрыва возросло до двух человек. Под завалами могут быть еще люди. Украина отмечает дни памяти по погибшим в Иловайской трагедии.

Также в выпуске: Последние приготовления перед стартом работы ВРУ. В Бангладеш больше не требуют информации о девственности у невесты. Зеленский собирает "Слугу народа" на закрытое заседание.

Источник: 24 канал