Выпуск новостей за 12:00: Взрыв газа в Дрогобыче. Дни памяти Иловайской трагедии
В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 12:00 – мощный взрыв газа в Дрогобыче разрушил часть 4-этажного дома. Сейчас спасли 6 человек, из которых 4 ребенка. Количество погибших от взрыва возросло до двух человек. Под завалами могут быть еще люди. Украина отмечает дни памяти по погибшим в Иловайской трагедии.
Также в выпуске:
Последние приготовления перед стартом работы ВРУ.
В Бангладеш больше не требуют информации о девственности у невесты.
Зеленский собирает "Слугу народа" на закрытое заседание.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии