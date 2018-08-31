Выпуск новостей за 12:00: Взрыв на заводе в России. Кислотные выбросы в Крыму

В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 12:00 – в помещении утилизации мин завода имени Свердлова в Нижнем Новгороде, Россия, в результате взрыва погибли трое человек, столько же находятся под завалами. Завод "Крымский Титан" вблизи Армянска в Крыму травит население и уничтожает природу кислотными выбросами.

Также в выпуске: Несмотря на договоренность прекратить обстрелы, пророссийские боевики за прошедшие сутки 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, хотя интенсивность обстрелов значительно уменьшилась. Акция под посольством РФ в отношении задержанных и пропавших крымских татар. В Днепре молодые парень и девушка прыгнули с окна апартаментов ТРЦ, вокруг тел нашли рассыпанные лепестки роз.