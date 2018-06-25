Выпуск новостей за 12:00: Взрыв в центре Одессы. Выборы в Турции

Выпуск новостей за 12:00: Взрыв в центре Одессы. Выборы в ТурцииВыпуск новостей 21 Читати новину українською
В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 12:00 – в центре Одессы поздно вечером 24 июня подорвали автомобиль, пострадавшим оказался директор местной охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь победил на выборах.
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Источник: 24 канал
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