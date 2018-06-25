Выпуск новостей за 12:00: Взрыв в центре Одессы. Выборы в Турции

В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 12:00 – в центре Одессы поздно вечером 24 июня подорвали автомобиль, пострадавшим оказался директор местной охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь победил на выборах.

Также в выпуске: На Донбассе один украинский защитник погиб, четверо получили ранения.



Почти треть жилых домов Киева отключена от горячей воды на неопределенный срок.



Олег Сенцов голодает уже 43 дня, а в ЕС тем временем хотят официально просить Путина о помиловании режиссера.