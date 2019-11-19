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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Выпуск новостей за 12:00: Взрыв в Днепре. Лесные пожары в Сиднее

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 12:00 – в Днепре из-за взрыва погиб человек. Это произошло около 6:00 утра в одном из дворов в спальном районе города. Известные на весь мир Сиднейская опера, мост, гавань и небоскребы в деловом районе – фактически исчезли. Их покрыла плотная завеса дыма.

      Также в выпуске:

      На Волыни третью неделю ищут пропавшего мужчину. 38-летний Юрий Назарчук ушел из дома еще 31 октября. Родные волнуются, ведь он – инвалид с детства, имеет психическое расстройство.

      Стойка сотня – именно столько протестующих до сих пор внутри Политехнического университета Гонконга, полиция призывает их сдаться.

      В Крыму хотят снести храм Православной церкви Украины. Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний заявил: оккупационная власть пытается избавиться от украинской церкви в Евпатории. И это не первый случай на полуострове.

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      Теги: Австралия Пожар Взрыв Новости Днепра Выпуск новостей
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