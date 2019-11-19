Выпуск новостей за 12:00: Взрыв в Днепре. Лесные пожары в Сиднее

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 12:00 – в Днепре из-за взрыва погиб человек. Это произошло около 6:00 утра в одном из дворов в спальном районе города. Известные на весь мир Сиднейская опера, мост, гавань и небоскребы в деловом районе – фактически исчезли. Их покрыла плотная завеса дыма.

Также в выпуске:

На Волыни третью неделю ищут пропавшего мужчину. 38-летний Юрий Назарчук ушел из дома еще 31 октября. Родные волнуются, ведь он – инвалид с детства, имеет психическое расстройство.

Стойка сотня – именно столько протестующих до сих пор внутри Политехнического университета Гонконга, полиция призывает их сдаться.

В Крыму хотят снести храм Православной церкви Украины. Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний заявил: оккупационная власть пытается избавиться от украинской церкви в Евпатории. И это не первый случай на полуострове.