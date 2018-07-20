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Выпуск новостей за 12:00: Взрыв в Киеве. Ситуация на фронте

Выпуск новостей 23 Читати новину українською

Выпуск новостей за 20 июля по состоянию на 12:00 - В Киеве взорвали два автомобиля, принадлежавших одной семье. Взрывы прогремели утром на улице Борщаговской, недалеко от станции метро "Политехнический институт". Ночью оккупанты дважды открывали огонь, один военнослужащий ранен. В ОБСЕ зафиксировали, что враг стягивает вооружение под оккупированный Луганск.

Также в выпуске: 

Утром полиция задержала третьего беглеца из Одесской колонии.

Путин предложил Трампу провести еще один референдум на Донбассе.

20 июля в центре Киева пройдет акция памяти журналиста Павла Шеремета.

Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Новости Киева ОБСЕ Выпуск новостей Взрыв
Источник: 24 канал
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