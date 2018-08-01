Выпуск новостей за 12:00: Задержание подозреваемых в убийстве. Убийство журналистов в Африке
В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 12:00 – вечером 31 июля полиция Харьковщины задержала подозреваемых в таинственном убийстве 23-летнего военнослужащего Константина Казакова в Харьковской области. Трех российских журналистов вчера нашли убитыми. В России открещиваются и от частной армии президента, а также от убитых. Мол, еще нужно проверить имели ли они гражданство России.
Также в выпуске:
Пол Манафорт не регистрировал доходы, это было условием партнеров из Украины.
На востоке Украины боевики 36 раз обстреливали украинские позиции.
В Киеве активисты пришли к полиции требуя расследования нападений на активистов.
Источник: 24 канал
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