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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 12:00: Задержание подозреваемых в убийстве. Убийство журналистов в Африке

Выпуск новостей 19 Читати новину українською

В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 12:00 – вечером 31 июля полиция Харьковщины задержала подозреваемых в таинственном убийстве 23-летнего военнослужащего Константина Казакова в Харьковской области. Трех российских журналистов вчера нашли убитыми. В России открещиваются и от частной армии президента, а также от убитых. Мол, еще нужно проверить имели ли они гражданство России.

Также в выпуске:

Пол Манафорт не регистрировал доходы, это было условием партнеров из Украины.

На востоке Украины боевики 36 раз обстреливали украинские позиции.

В Киеве активисты пришли к полиции требуя расследования нападений на активистов.

Теги: Новости России Полиция Новости Харькова Выпуск новостей СМИ журналисты
Источник: 24 канал
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