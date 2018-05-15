Выпуск новостей за 12:00: Задержание руководителя "РИА-Новости". Встреча лидеров двух Корей
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 12:00 – СБУ задержала руководителя "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского по признакам государственной измены. КНДР и Южная Корея согласовали встречу на высоком уровне. Она состоится завтра в пограничном селе Пханмунджом, где в конце апреля состоялся исторический саммит лидеров обеих Корей.
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Источник: 24 Канал
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