Выпуск новостей за 12:00: Задержание руководителя "РИА-Новости". Встреча лидеров двух Корей

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 12:00 – СБУ задержала руководителя "РИА-Новости Украина" Кирилла Вышинского по признакам государственной измены. КНДР и Южная Корея согласовали встречу на высоком уровне. Она состоится завтра в пограничном селе Пханмунджом, где в конце апреля состоялся исторический саммит лидеров обеих Корей.

Также в выпуске: Во всех городах страны стартовала всеукраинская акция в поддержку избирательной реформы.



Сутки на фронте прошли без потерь.



В оккупированном Крыму будут судить украинского политзаключенного Владимира Балуха.



Пострадавших в ДТП в Беларуси детей не могут перевезти в Украину из-за состояния здоровья.