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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 12:00: Задержание судов в Азовском море. Военные учения в Одессе

Выпуск новостей 19 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 12:00 – всего за сутки пограничники ФСБ России задержали семь торговых судов в Азовском море. Все они направлялись из или в Мариуполь или Бердянск, одно судно – украинское. В Одессе начались уже традиционные международные военные учения Sea Breeze. Продлятся они до 21 июля и соберут военных из 14 стран мира.

Также в выпуске:

В Турции возросло число жертв железнодорожной аварии: 24 человека погибли, 318 были доставлены в больницы.

Украинский консул Геннадий Брескаленко посетит украинского политзаключенного Романа Сущенко в московском СИЗО.

Наводнения в Японии унесли жизни уже более ста человек, еще десятки – пропали без вести.

Теги: ФСБ Новости Одессы Водный транспорт Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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