Выпуск новостей за 12:00: Задержание судов в Азовском море. Военные учения в Одессе

В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 12:00 – всего за сутки пограничники ФСБ России задержали семь торговых судов в Азовском море. Все они направлялись из или в Мариуполь или Бердянск, одно судно – украинское. В Одессе начались уже традиционные международные военные учения Sea Breeze. Продлятся они до 21 июля и соберут военных из 14 стран мира.

Также в выпуске: В Турции возросло число жертв железнодорожной аварии: 24 человека погибли, 318 были доставлены в больницы.



Украинский консул Геннадий Брескаленко посетит украинского политзаключенного Романа Сущенко в московском СИЗО.



Наводнения в Японии унесли жизни уже более ста человек, еще десятки – пропали без вести.