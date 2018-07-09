Выпуск новостей за 12:00: Задержание судов в Азовском море. Военные учения в Одессе
В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 12:00 – всего за сутки пограничники ФСБ России задержали семь торговых судов в Азовском море. Все они направлялись из или в Мариуполь или Бердянск, одно судно – украинское. В Одессе начались уже традиционные международные военные учения Sea Breeze. Продлятся они до 21 июля и соберут военных из 14 стран мира.
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Источник: 24 канал
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