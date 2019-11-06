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      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей за 12:00: Задержание ветеранки АТО. Журналистов не пускают на фронт

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 12:00 – в Украине происходят массовые обыски у ветеранов и добровольцев АТО. Накануне задержали участницу боевых действий Инну Грищенко. Ей правоохранители инкриминируют причастность к покушению на Ивано-Франковского бизнесмена. Штаб ООС не пускает журналистов на фронт. Так, фотокорреспондента издания "Левый берег" Макса Левина лишили аккредитации.

      Также в выпуске:

      В Харькове произошла перестрелка. В результате инцидента с ранениями живота, предплечья и ноги был госпитализирован один человек.

      С утра проезд на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского в Киеве затруднен, а все из-за масштабной воронки в асфальте, размером 3 на 3 метра.

      Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось по сравнению с предыдущими сутками, но минометы враг с линии фронта так и не убрал.

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      Теги: Война на Донбассе АТО Выпуск новостей
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