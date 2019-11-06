Выпуск новостей за 12:00: Задержание ветеранки АТО. Журналистов не пускают на фронт

В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 12:00 – в Украине происходят массовые обыски у ветеранов и добровольцев АТО. Накануне задержали участницу боевых действий Инну Грищенко. Ей правоохранители инкриминируют причастность к покушению на Ивано-Франковского бизнесмена. Штаб ООС не пускает журналистов на фронт. Так, фотокорреспондента издания "Левый берег" Макса Левина лишили аккредитации.

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