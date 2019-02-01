Выпуск новостей за 12:00: Задержание виновника в смертельном ДТП в Киеве. Кризис в Венесуэле

В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 12:00 – полиция задержала водителя, который 31 января устроил смертельное ДТП в Киеве, в результате которого погибла девушка, еще двух человек госпитализировали. ЕС решил создать контактную группу относительно Венесуэлы, первое заседание должно состояться на следующей неделе.

Также в выпуске: 7 авто столкнулись на бульваре Дружбы народов в Киеве, обошлось без травмированных. Военнопленные моряки, которые получили ранения, пожаловались на состояние здоровья. Польша экспортировала в ЕС испорченное мясо.