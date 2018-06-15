Выпуск новостей за 12:00: Задержание владельца взорвавшегося авто. "Рабство" в Одесской области
В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 12:00 – в Киеве полиция задержала владельца авто, из-за взрыва которого пострадали четверо детей. Все они до сих пор в больнице. Почти три десятка человек вызволили из рабства одесские правоохранители. Среди освобожденных – женщина на восьмом месяце беременности, за все время она ни разу не проходила медицинское обследование.
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Источник: 24 канал
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