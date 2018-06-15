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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 12:00: Задержание владельца взорвавшегося авто. "Рабство" в Одесской области

Выпуск новостей 46 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 12:00 – в Киеве полиция задержала владельца авто, из-за взрыва которого пострадали четверо детей. Все они до сих пор в больнице. Почти три десятка человек вызволили из рабства одесские правоохранители. Среди освобожденных – женщина на восьмом месяце беременности, за все время она ни разу не проходила медицинское обследование.

Также в выпуске:

Украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили к Олегу Сенцову.

38 стран призвали Генсека ООН посодействовать освобождению Олега Сенцова.

В Запорожье мать хотела продать сына за 50 тысяч гривен.

Во время ливня в Киеве упало дерево и убило женщину.

Теги: Новости Киева Выпуск новостей Криминальные новости Новости Одессы
Источник: 24 канал
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