Выпуск новостей за 12:00: Заявление Луценко о после США в Украине. Суд по делу Павла Гриба
В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 12:00 – Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill сказал, что посол США в Украине Мари Йованович якобы передавала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Павла Гриба вывели из СИЗО, перед заседанием суда, чтобы обыскать комнату.
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Источник: 24 канал
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