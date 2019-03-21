Выпуск новостей за 12:00: Заявление Луценко о после США в Украине. Суд по делу Павла Гриба

В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 12:00 – Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill сказал, что посол США в Украине Мари Йованович якобы передавала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Павла Гриба вывели из СИЗО, перед заседанием суда, чтобы обыскать комнату.

Также в выпуске: Высший совет правосудия одобрил 69 кандидатов на должности судей Верховного суда. Украина ввела новые санкции в отношении России. Трое украинских военных ранены на передовой.